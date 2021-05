Twitter заблокировал аккаунт новой онлайн-платформы Дональда Трампа.

Страница бывшего президента США называлась From the Desk of Donald J. Trump («Со стола Дональда Трампа»). В соцсети посчитали, что Дональд Трамп с помощью этой онлайн-платформы обходит блокировку своего аккаунта, заблокированного еще в феврале. Сайт «From the Desk of Donald J. Trump» был запущен 4 мая, вместе с этим в твиттере запустили и новый аккаунт .