Причиной массовой гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море могли стать рыбловные тралы.

Такую версию, как передает ИФ, выдвигает Минприроды. В ведомстве полагают, что тюлени попали в тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море. В официальном телеграм-канале министерства отмечается, что ситуацию взял на личный контроль министр природных ресурсов Александр Козлов. Записи, фотографии, gps-координаты каждого из 170 молодых особей, обнаруженных на берегу Каспийского моря, отправлены в прокуратуру и Росприроднадзор. Каспийский тюлень находится в категории вымирающих видов в Красной книге.