Причиной массовой гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море могли стать рыбловные тралы.

Такую версию, как передает ИФ, выдвигает Минприроды. В ведомстве полагают, что тюлени попали в тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море. В официальном телеграм-канале министерства отмечается, что ситуацию взял на личный контроль министр природных ресурсов Александр Козлов. Записи, фотографии, gps-координаты каждого из 170 молодых особей, обнаруженных на берегу Каспийского моря, отправлены в прокуратуру и Росприроднадзор. Каспийский тюлень находится в категории вымирающих видов в Красной книге.
2021-05-07T02:11:39+03:00
2021-05-07T02:11:43+03:00
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02:11, 07 мая 2021
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