В Минприроды разъяснили права россиян на сбор грибов и березового сока.

В ведомстве заверили, что в лесу по-прежнему можно бесплатно собирать грибы, орехи, ягоды и набирать березовый сок для собственных нужд. В Минприроды утверждают, что проверять у обычных граждан, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам, не будут. В министерстве пояснили, что новые правила заготовки и сбора пищевых и недревесных лесных ресурсов касаются не тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами для себя, а предпринимателей и юридических лиц.
2021-05-07T02:10:30+03:00
2021-05-07T02:10:34+03:00
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02:10, 07 мая 2021
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