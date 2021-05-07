Эстония заявила о нарушении границы российским Ил-96.

Это был самолет летного отряда «Россия». В МО Эстонии утверждают, что 5 мая самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты. В сообщении указывается, что транспондер самолета был включен, но у лайнера не было плана полета и он не поддерживал связь с диспетчерской службой Эстонии. В связи с инцидентом послу России вручена нота протеста. Как передает РБК, 19 апреля самолет с таким же бортовым номером прилетал в Чехию, когда страну покидали высланные российские дипломаты.
2021-05-07T02:08:57+03:00
2021-05-07T02:09:01+03:00
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02:08, 07 мая 2021
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