Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном отключении РФ от банковской системы SWIFT.

В интервью признанному в России иноагентом радио «Свобода» Госсекретарь США сказал, что не хочет вдаваться в гипотетические вопросы о том, что американская администрация может сделать в будущем. При этом шеф Госдепа заверил, что БД предпочел бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.