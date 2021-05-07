Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном отключении РФ от банковской системы SWIFT.

В интервью признанному в России иноагентом радио «Свобода» Госсекретарь США сказал, что не хочет вдаваться в гипотетические вопросы о том, что американская администрация может сделать в будущем. При этом шеф Госдепа заверил, что БД предпочел бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
2021-05-07T02:07:39+03:00
2021-05-07T02:07:47+03:00
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02:07, 07 мая 2021
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