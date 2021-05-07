МВД закупает дополнительно 21,5 тысячу перцовых баллончиков «Зверобой-10М».

На эти цели силовое ведомство выделило более 6 млн рублей. На соответствующий тендер на портале госзакупок обратило внимание интернет издание «МБХ медиа». На сайтах дистрибьютеров говорится, что «Зверобой-10М» не продается частным лицам, баллончики предназначены только «для использования в качестве спецсредств государственными военизированными организациями.
2021-05-07T02:06:37+03:00
2021-05-07T02:06:40+03:00
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02:06, 07 мая 2021
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