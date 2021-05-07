МВД закупает дополнительно 21,5 тысячу перцовых баллончиков «Зверобой-10М».

На эти цели силовое ведомство выделило более 6 млн рублей. На соответствующий тендер на портале госзакупок обратило внимание интернет издание «МБХ медиа». На сайтах дистрибьютеров говорится, что «Зверобой-10М» не продается частным лицам, баллончики предназначены только «для использования в качестве спецсредств государственными военизированными организациями.