По сведениям Рейтер, Кремль считает «Умн. Голосование » последним полиоружием команды Навального.

При этом один из источников агентства назвал «Умное голосование» «раздражителем, который может нанести некоторый политический ущерб», но не настолько, чтобы серьезно пошатнуть позиции правящей партии. Еще один собеседник агентства заявил, что выборы будут «упражнением по перетасовке одной и той же колоды карт, контролируемых Кремлем», а партии и кандидаты, которых допустят к выборам, «находятся в кармане» российских властей. Один из источников Reuters заявил, что Кремль больше не считает Навального серьезной угрозой даже несмотря на то, что он «пользуется авторитетом на Западе», который может угрожать России санкциями.
2021-05-07T02:05:40+03:00
2021-05-07T02:05:45+03:00
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02:05, 07 мая 2021
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