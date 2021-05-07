Московский Кремль сегодня будет закрыт для доступа посетителей до 13:00.

9 мая Кремль будет закрыт в течение всего дня. Как сообщает Федеральная служба охраны, это связано с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2021-05-07T01:11:49+03:00
2021-05-07T01:11:54+03:00
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01:11, 07 мая 2021
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