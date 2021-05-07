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01:10, 07 мая 2021

Власти Сауд. Аравии погасят кредиты более 150 жителей королевства, оказавшихся в тюрьме за долги.

На эти цели наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выделит почти 3,5 млн долларов. Как передает Саудовское агентство печати, акция проводится по случаю священного для мусульман месяца рамадан. Еще более 23 млн долларов наследный принц направил на благотворительность.


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