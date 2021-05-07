Сопредседатель германской партии «зеленых» в очередной раз высказалась против «СП 2».

Анналена Бербок, которая является кандидатом в канцлеры ФРГ, категорически не согласна с тем, что этот проект является исключительно экономическим. По ее словам, строительство газопровода «противоречит санкциями» Евросоюза, и поэтому его нельзя использовать. Также, по ее мнению, из-за трубопровода со временем будет снижаться объем украинского транзита, что негативно скажется на безопасности республики.