Сопредседатель германской партии «зеленых» в очередной раз высказалась против «СП 2».

Анналена Бербок, которая является кандидатом в канцлеры ФРГ, категорически не согласна с тем, что этот проект является исключительно экономическим. По ее словам, строительство газопровода «противоречит санкциями» Евросоюза, и поэтому его нельзя использовать. Также, по ее мнению, из-за трубопровода со временем будет снижаться объем украинского транзита, что негативно скажется на безопасности республики.
2021-05-07T01:09:58+03:00
2021-05-07T01:10:02+03:00
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01:09, 07 мая 2021
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