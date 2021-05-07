Виктор Медведчук впервые вошел в список ста самых богатых украинцев по версии украинского Forbes.

Издание оценило состояние лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в 620 миллионов долларов. Медведчук занял сразу 12-е место в списке богатейших жителей страны. По данным Forbes, свое состояние он заработал в энергетике, металлургии, недвижимости и медиа. Украинский политик ранее рассказывал, что Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом его дочери. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против имущества Медведчука и его жены в связи с подозрением в финансировании терроризма. Также в стране запретили вещание трех телеканалов, владельцем которых называют политика.
2021-05-07T01:08:51+03:00
2021-05-07T01:08:55+03:00
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01:08, 07 мая 2021
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