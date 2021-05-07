YouTube снял претензии к каналам «Новой газеты» и политика Ильи Яшина.

Они размещали ссылки на проект Алексея Навального «Умное голосование». Видеохостинг восстановил удаленный контент и сообщил владельцам каналов, что ссылка на «Умное голосование» не нарушает правила сообщества. Также YouTube извинился перед теми, кого затронули блокировки.
2021-05-07T01:07:04+03:00
2021-05-07T01:07:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 07 мая 2021
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