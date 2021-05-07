YouTube снял претензии к каналам «Новой газеты» и политика Ильи Яшина.

Они размещали ссылки на проект Алексея Навального «Умное голосование». Видеохостинг восстановил удаленный контент и сообщил владельцам каналов, что ссылка на «Умное голосование» не нарушает правила сообщества. Также YouTube извинился перед теми, кого затронули блокировки.