США в своей внешней политике не говорят с точки зрения «красных черт».

Об этом в интервью признанному в России иноагентом радио Свобода сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Владимир Путин в апреле в послании Федсобранию заявил, что если кто-то решит перейти красную черту в отношении России, то пожалеют так, «как ни о чем не жалели». Где будет проходить красная линия, по словам президента, Москва будет определять в каждом конкретном случае сама.
2021-05-07T01:05:47+03:00
2021-05-07T01:05:55+03:00
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01:05, 07 мая 2021
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