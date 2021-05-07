США в своей внешней политике не говорят с точки зрения «красных черт».

Об этом в интервью признанному в России иноагентом радио Свобода сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Владимир Путин в апреле в послании Федсобранию заявил, что если кто-то решит перейти красную черту в отношении России, то пожалеют так, «как ни о чем не жалели». Где будет проходить красная линия, по словам президента, Москва будет определять в каждом конкретном случае сама.