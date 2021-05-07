В Великобритании завершились региональные выборы.

Из-за коронавирусных ограничений подсчет займет больше времени, чем обычно. Какие то результаты станут известны уже сегодня, какие-то, например, итоги выборы мэра Лондона, на выходных. Окончательно подсчеты, как ожидается, завершатся к 10 мая. Основное внимание привлечено к Шотландии. Если там на выборах в парламент победят националисты, то с большой долей вероятности в регионе может пройти повторный референдум об отделении от Соединенного королевства.