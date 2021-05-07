Генсек ООН сообщил о рекордно высокой температуре Земли

Выступая на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», Антониу Гуттериш сказал, что прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных катаклизмов – его слова приводит агентство ТАСС. По данным главы международной организации, концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума и оказалась почти в полтора раза выше доиндустриального уровня. По выражению Гуттериша, человечество «стоит на краю пропасти» и по-прежнему движется к «катастрофическому повышению температуры» на почти 2,5 градуса к концу столетия.
2021-05-07T00:06:52+03:00
2021-05-07T00:06:52+03:00
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00:06, 07 мая 2021
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