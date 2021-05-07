В Москве сегодня ограничат работу станций метро в центре и перекроют улицы

Это связано с репетицией парада победы в Великой отечественной войне.

Как и 9 мая, улицы на северо-западе Москвы и в центре начинают перекрывать с 5.30. Военная техника пойдет с площадки в районе улицы Нижние Мневники на Тверскую и затем на Красную площадь. После окончания репетиции парада техника идет обратно через Новый Арбат и Новинский бульвар. Парковка на улицах по маршруту следования колонны запрещена. Как сообщается на сайте департамента транспорта Москвы, станции метро «Боровицкая», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» с 5.30 закрыты на выход. При это вход и пересадки работают. Кроме того, будут изменены некоторые маршруты наземного транспорта.

В репетиции парада участвуют больше 12 тысяч военнослужащих и почти 200 единиц военной техники.

Над Красной площадью пролетят 76 самолетов и вертолетов – по числу лет с окончания войны.