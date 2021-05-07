В Вене состоится очередной раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном

Соглашение было фактически приостановлено в результате обострения отношений между Тегераном и США.

После предыдущего раунда переговоров недельной давности их участники – помимо Ирана это входящие в договор Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай – выражали сдержанный оптимизм. Хотя и отмечалось, что многие вопросы пока остаются нерешенными. Тегеран для возобновления своего участия в сделке и соблюдения ее требований настаивает на отмене американских санкций. США, в свою очередь, выражали готовность снять ограничения, идущие вразрез с соглашением, но при этом опасались, что Иран не отказался от своей программы обогащения урана. Прямых переговоров между двумя странами пока не происходит.

Ядерная сделка с Ираном была заключена в 2015 году. Тегеран обещал отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций несколькими странами, в том числе США. Однако при администрации Дональда Трампа Вашингтон вышел из договора и начал вводить секторальные санкции. В ответ Иран отказался выполнять часть своих обязательств. В середине апреля Исламская республика объявила, что начала обогащать уран на одном из объектов до уровня 60% вместо предполагаемых сделкой примерно 3,5%.

За сохранение иранской ядерной сделки недавно выступили главы МИД стран так называемой «Большой семерки».