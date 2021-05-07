По меньшей мере 25 человек погибли накануне в Рио-де-Жанейро во время полицейской спецоперации против наркоторговцев

Бой развернулся рано утром по местному времени в фавеле (то есть бедном районе) Жакарезинью на севере Рио. На кадрах с места событий, которые распространяются в соцсетях, видны машины скорой помощи, барражирующий над трущобами вертолет и предполагаемые злоумышленники, которые уходят по крышам и отстреливаются.

Шальными пулями задело даже двух пассажиров станции метро неподалеку – им оказали помощь прямо на месте, а затем госпитализировали. Местные жители жалуются на то, что на несколько часов оказались заблокированы в своих домах, в том числе среди них была одна роженица.

В числе погибших – как минимум один полицейский и свыше 20, как утверждает полиция, члена наркокартеля. Который, по заявлениям силовиков, вовлекал в торговлю наркотиками детей, а также занимался похищениями и убийствами. По данным местного сайта Fogo Cruzado, это самое большое единовременное число жертв за все время наблюдения за полицейскими операциями с 2016-го года.

В большинстве крупных бразильских городов, и особенно в Рио, большая часть фавел – это районы с крайне высоким уровнем преступности, которые полиция не контролирует даже в светлое время суток.