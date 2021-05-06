Столичные власти потратят почти 100 миллионов рублей на установку новых светофоров и реконструкцию перекрестков

Тендер, как пишет газета «Коммерсантъ», проводит Центр организации дорожного движения. Работы затронут полдюжины адресов, где часто случаются аварии и улично-дорожная сеть традиционно сильно загружена. Треть от выделенных денег потратят на реконструкцию у метро «Юго-Западная».

Эксперты поясняют, что власти вынуждены покупать дорогое оборудование для управления сложным траффиком, однако активисты из общества «Синие ведерки» отмечают, что многие светофоры в городе работают несинхронно, а вливания в инфраструктуру пока проблему не решили.

