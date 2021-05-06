Фонд национального благосостояния в апреле пополнился еще на 23 миллиарда рублей

Общий объем ФНБ составил 13 триллионов 825 миллиардов или 12% ВВП, прогнозируемого на этот год. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

Фонд формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Часть денег из ФНБ можно потратить после того, как общий объем превысит 7% российского ВВП.