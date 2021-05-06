Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Посол в Таллине Александр Петров был вызван в местный МИД, где ему выразили ноту протеста. В заявлении внешнеполитического ведомства инцидент называют досадным м серьезным. Эстония считает неприемлемым повторение подобных нарушений. По данным Министерства обороны прибалтийской республики, в воздушное пространство страны в районе острова Вайндло накануне без разрешения вторгся российский самолет Ил-96. В Москве инцидент пока не прокомментировали.

