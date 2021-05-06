В центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада Победы

С завтрашнего утра и до окончания мероприятия «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Алекснадровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход, а «Библиотека им. Ленина» только на пересадку пассажиров.

Об этом сообщается в твиттере столичной подземки. На время перестроения колонн техники и ее прохождения по Тверской возможны ситуативные ограничения выхода с ряда других станций. Из-за генеральной репетиции парада также будут перекрыты улицы в центре столицы и на северо-западе.