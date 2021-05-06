Более полутора сотен мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане

Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в научно-экспедиционном центре «Морские млекопитающие». При этом специалисты до сих пор затрудняются назвать точную причину экологической катастрофы.

Газета «Коммерсант» уже писала о массовой гибели каспийского тюленя в декабре прошлого года. Тогда эксперты не исключили, что это могло быть связано с использованием рыболовных сетей или выбросом природного газа. Следователи начали проверку.

