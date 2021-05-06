Суд арестовал фигурантов дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»

Управляющая отелем и глава компании, сдавшей здание в аренду, отправились под стражу до 4 июля. Как сообщает агентство «Интерфакс», им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть двух человек.

ЧП произошло в ночь на 4 мая. В гостинице тогда находились более 300 человек, в том числе свыше 100 подростков — участников Всероссийского кадетского сбора.