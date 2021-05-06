Администрация видеохостинга Youtube сняла ограничения, наложенные ранее сегодня на канал «Новой газеты», сообщает сайт этого издания.

Журналисты «Новой» получили от администрации Ютуба сообщение, в котором та после повторной проверки контента признает блокировку ошибочной и приносит извинение. Комментируя «Эху» подачу жалобы, главред «Новой» Дмитрий Муратов назвал момент блокировки подозрительным, но выразил надежду, что это не более, чем совпадение.

Днем стало известно, что Ютуб ограничил аккаунт «Новой газеты» и лишил ее возможности вести онлайн-трансляции – аккурат за 10 минут до запланированного начала спецэфира в поддержку жертв политических репрессий последних месяцев. При этом хостинг ссылался на некую анонимную жалобу – якобы на спам, обман или мошенничество. Похожие предупреждения тогда же получили за свои каналы издание Sota Vision и политик Илья Яшин. У них при этом удалили ссылки на «Умное голосование» Алексея Навального, из-за чего возникло предположение, что санкции ютуба связаны именно с этим проектом.

Напомним, сайт «Умного голосования» Роскомнадзор заблокировал за то, что там, якобы, с нарушениями собирались и хранились персональные данные россиян.