Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Это с завтрашнего дня затронет ключевые программы – покупку готового жилья и квартир в новостройках. Об этом со ссылкой на банк пишет газета РБК. Повышение составит 0,4 процентных пункта от текущих базовых ставок.

В прошлом месяце глава «Сбербанка» Герман Греф говорил, что повышение ставок по кредитам произойдет, если ЦБ вновь ужесточит кредитно-денежной политики. В марте регулятор впервые с 2018 года повысил ключевую ставку до 4,5%.