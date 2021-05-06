В результате взрыва в мальдивской столице ранение получил спикер парламента страны

Мохамеду Нашиду потребовалась госпитализация. Врачи оказывают ему помощь, об этом сообщается в твиттере местной полиции. Глава народного меджлиса ранее занимал пост президента Мальдив.

По данным газеты «Сан онлайн», взрыв прогремел неподалеку от дома Нашида в Мале. Правоохранители призвали граждан воздержаться от посещения района ЧП. О причинах взрыва пока ничего не говорится.