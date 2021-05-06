Об этом сказал глава правительства Борис Джонсон.
Этим утром около шести десятков рыболовецких шхун окружили остров и препятствовали выходу судов из порта – акция была связана с требованиями отменить новые ограничения на рыболовство, которые появились после выхода Великобритании из Евросоюза. Позже они покинули территориальные воды.
Джерси находится под юрисдикцией британской короны, хотя и не входит в состав Соединенного королевства. Власти Франции не исключили, что могут отключить остров от электричества.
Британия отзывает военные корабли после снятия блокады острова Джерси французскими рыбаками
Об этом сказал глава правительства Борис Джонсон.