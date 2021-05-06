Британия отзывает военные корабли после снятия блокады острова Джерси французскими рыбаками

Об этом сказал глава правительства Борис Джонсон.

Этим утром около шести десятков рыболовецких шхун окружили остров и препятствовали выходу судов из порта – акция была связана с требованиями отменить новые ограничения на рыболовство, которые появились после выхода Великобритании из Евросоюза. Позже они покинули территориальные воды.

Джерси находится под юрисдикцией британской короны, хотя и не входит в состав Соединенного королевства. Власти Франции не исключили, что могут отключить остров от электричества.

