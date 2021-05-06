Убыток Центробанка по итогам прошлого года сократился втрое

Он составил около 60 миллиардов рублей, тогда как годом ранее превысил 180 миллиардов. При этом ЦБ показывает убыток уже четвертый год подряд – за это время он превысил триллион рублей.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», в 2020 году Банк России нарастил долю золота и юаня в международных резервах, а долю других иностранных валют – евро, доллара и фунта стерлингов – наоборот, снизил.