Российские власти отложили требование локализовать системы бронирования авиабилетов

Постановление правительства сдвигает сроки с октября 2021 года на октябрь 2022. Власти хотят, чтобы все системы по оформлению перелетов, в том числе и иностранные, перенесли серверы с базами данных на территорию России. Сейчас крупные перевозчики – «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и S7 используют в основном американские и испанские сервисы.

Эксперты предупреждают о возможных сбоях при бронировании и подорожании билетов при выполнении требования правительства.

