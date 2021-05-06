Следствие завело дело о халатности после пожара, уничтожившего половину домов в омской деревне

В СК дадут оценку действиям местных чиновников и сотрудников ведомств, которые должны следить за пожарной безопасностью.

В деревне Каракуль сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов. Люди в ходе ЧП не пострадали, сообщает региональное управление МЧС. Предварительно причиной пожара называют возгорание камыша рядом с населенным пунктом. В Омской области установилась сухая жаркая и ветреная погода.