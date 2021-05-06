YouTube назвал ошибочным ограничение прямого эфира на канале «Новой газеты»

Как сообщает само издание, повторная проверка, проведенная видеохостингом показала, что видео не нарушает правила сервиса.

Ранее из-за блокировки большой прямой эфир о защите прав граждан пришлось перенести на канал правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Жалоба на трансляцию пришла из-за ссылки на сайт «Умного голосования». С такой же проблемой столкнулось издание Sota Vision и политик Илья Яшин. Сервис пояснил, что ссылка нарушила правило YouTube о запрете «спама, обмана и мошенничества».

