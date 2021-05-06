Французские рыбаки сняли блокаду с британского острова Джерси

Сейчас суда покидают территориальные воды – передает агентство Франс Пресс. Ранее около шести десятков шхун окружили остров и препятствовали выходу судов из порта – акция была связана с требованиями отменить новые ограничения на рыболовство, которые появились после выхода Великобритании из Евросоюза.

Джерси находится под юрисдикцией британской короны, хотя и не входит в состав Соединенного королевства. Власти Франции не исключили, что могут отключить остров от электричества. В ответ Лондон направил в регион сторожевые корабли.

