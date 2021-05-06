В Волгоградской области два человека погибли при взрыве боеприпаса времен Второй мировой войны

ЧП произошло возле поселка Самофаловка, где поисковый отряд проводил раскопки – об этом сообщают в областной администрации. Жертвами стали мужчина 1961 года рождения и 15-летний подросток. Экспедиция прибыла в конце апреля из Оренбургской области и на днях должна была уезжать. После инцидента губернатор распорядился остановить работу всех поисковых отрядов
2021-05-06T20:31:27+03:00
2021-05-06T20:31:27+03:00
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20:31, 06 мая 2021
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