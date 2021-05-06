В России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса, «Спутник лайт»

Агентство Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций, курирующий создание препарата, сообщает о его почти 80-процентной эффективности. Стоимость вакцины на зарубежных рынках, как ожидается, не превысит 10 долларов.

«Спутник лайт» — это первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Обе разработал московский центр имени Гамалеи.