Глава чешского правительства призвал успокоить напряженность в отношениях Москвы и Праги

По выражению Андрея Бабиша, атмосфера была «разогрета эмоциями». При этом премьер-министр назвал правильной реакцию властей на взрывы на военном складе в 2014 году. Чехия, сказал Бабиш, действовала как суверенное государство и ее союзники выразили солидарность в связи с инцидентом.

Прага объявила в розыск двух россиян, известных под фамилиями Петров и Боширов. Ранее их также называли причастными к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Чешская прокуратура не исключила, что дело о взрывах могут приостановить, если допросить подозреваемых не удастся.

