США и Иран могут полностью вернуться к ядерной сделке по итогам нового раунда переговоров в Вене

Об этом в ходе брифинга сказал представитель американского Госдепартамента. Он отметил, что Вашингтон готов к диалогу о совершенствовании соглашения по иранскому атому и видит заинтересованность в этом со стороны Тегерана. При этом вопрос о снятии части самых сложных санкций с Исламской республики еще не решен. Ранее именно отмену ограничений в Иране называли условием для возвращения к сделке.

Регулярные очные заседания проходят в австрийской столице вот уже несколько недель.