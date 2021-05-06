Псковский губернатор не будет отчитываться о деньгах, полученных от журналиста, признанного иностранным агентом

Об этом изданию «Подъем» сказал советник Михаила Ведерникова Антон Сергеев. Он заявил, что глава региона должен был бы отчитываться об этом если бы сам «осуществлял политическую деятельность в интересах иностранного государства».

Накануне главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин сказал, что после присвоения ему статуса «иностранного агента» перевел деньги на банковские счета губернатора, мэра Пскова и главы местной «Единой России». Журналист написал, что теперь в ходе агитационной кампании чиновники должны упомянуть о том, что получили финансирование от «иностранного агента» даже если вернули деньги.