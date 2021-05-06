«Новая газета» потребовала от YouTube возобновить работу канала издания

Из-за блокировки большой прямой эфир о защите прав граждан пришлось перенести на канал правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Об этом «Эху» рассказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Муратов отметил, что жалоба на прямой эфир пришла из-за ссылки на сайт «Умного голосования». С такой же проблемой столкнулось издание Sota Vision и политик Илья Яшин. Сервис пояснил, что ссылка нарушила правило YouTube о запрете «спама, обмана и мошенничества».

«Умное голосование» – проект штаба политика Алексея Навального. Он предлагает всем избирателям, не желающим голосовать за «Единую Россию», отдать голос за наиболее сильного противника кандидата-«единоросса». Его определяет сам штаб Навального.