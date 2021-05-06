В бразильском метро в ходе перестрелки погибли 25 человек

Столкновение между полицейскими и членами банд произошло в Рио-де-Жанейро в ходе антинаркотической спецоперации. Об этом пишет новостной сайт G1. Уточняется, что жертвой стрельбы стал один сотрудник правоохранитель, остальных убитых называют подозреваемыми. Двое пассажиров метро и двое полицейских получили ранения.

Сервис «Фого Крузадо», который собирает данные о насилии с применением оружия в Бразилии назвал случившееся крупнейшим массовым убийством за последние пять лет.