Тульский «Арсенал» и московский «Спартак» получили почти 900 тысяч рублей штрафа на двоих

Клубы были наказаны за различные нарушения в ходе матча 28 тура чемпионата России по футболу. Об этом рассказали в Контрольно-дисциплинарном комитете РФС. Тогда фанаты позволили себе нецензурные кричалки, начали выламывать и бросаться креслами. На одной из боковых трибун между болельщиками произошел конфликт, который перерос в массовую драку. В дело вмешался ОМОН.

Матч закончился победой столичной команды. «Спартак» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

