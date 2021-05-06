На севере Москвы мужчина открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что нападавший задержан. В результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия уточняются. Стрелявшему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти.