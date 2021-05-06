Глава европейской дипломатии обвинил Россию в нежелании долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

По итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе Жозеп Боррель сказал, что главы военных ведомств обсудили Москву и недавнее наращивание российских сил на границе, а также эскалацию напряженности. Боррель назвал выполнение Минских договоренностей единственным путем к решение проблемы, но выразил мнение, что Кремль не хочет быть в это вовлеченным.