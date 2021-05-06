Глава европейской дипломатии обвинил Россию в нежелании долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

По итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе Жозеп Боррель сказал, что главы военных ведомств обсудили Москву и недавнее наращивание российских сил на границе, а также эскалацию напряженности. Боррель назвал выполнение Минских договоренностей единственным путем к решение проблемы, но выразил мнение, что Кремль не хочет быть в это вовлеченным.
2021-05-06T19:31:27+03:00
2021-05-06T19:33:25+03:00
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19:31, 06 мая 2021
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