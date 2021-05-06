Сильный ветер повалил в Москве около 60 деревьев и повредил более 40 машин

Коммунальщики оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и разбирают поврежденные конструкции – об этом говорится в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пострадали два человека. Они госпитализированы. Власти призывают жителей не выходить на улицу по меньшей мере до 8 часов вечера и переждать непогоду дома. Тем, кто все же оказался на свежем воздухе, рекомендовали быть предельно внимательными – не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.