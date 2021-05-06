В день Победы в Петербурге впервые проведут акцию «Бессмертная флотилия»

Речной парад пройдёт по рекам и каналам города.

Водный парад, который назвали по аналогии с сухопутным шествием потомков ветеранов Великой отечественной войны, стартует от набережной Невы напротив Петропавловской крепости в два часа дня. В колонну войдут речные суда, а также более сотни гидроциклов. На борт поднимутся ветераны, жители блокадного Ленинграда, дети войны, моряки и курсанты военно-морских училищ.

Затем суда пройдут по рекам и каналам центральной части Петербурга, рассказывает портал MR-7 со ссылкой на ассоциацию водно-моторного спорта России. Через громкоговорители будут транслировать песни военных лет и записи сообщений советского диктора Юрия Левитана о событиях на фронтах Великой Отечественной. В 16 часов «Бессмертная флотилия» финиширует около крейсера «Аврора».

Сегодня Смольный призвал горожан носить маски на улицах в день Победы, чтобы защитить от коронавируса пожилых петербуржцев. В то же время для жителей готовят более 150 мероприятий во всех районах города.