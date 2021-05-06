Youtube начал удалять ссылки на проект «Умное голосование» на каналах других пользователей

Видеохостинг Youtube начал удалять ссылки на проект «Умное голосование» политика Алексея Навального на каналах других пользователей и выносить им за это предупреждения.

За 10 минут до начала сегодняшнего шестичасового онлайн-марафона, посвященного новым политическим репрессиям в России Youtube на неделю лишил аккаунт «Новой газеты» возможности вести онлайн-трансляции и загружать видео – якобы по жалобе неизвестного пользователя. Журналисты экстренно перенесли трансляцию на канал правозащитного проекта «ОВД-инфо».

Связана ли эта жалоба напрямую со следующими двумя, пока неизвестно, но почти синхронно о проблемах с ютубом объявило издание Sota.Vision – у него сайт удалил ссылку на «Умное голосование» из трансляции от 31 августа позапрошлого года. С формулировкой «за спам, обман или мошенничество». Как отмечают в издании, аналогичные предупреждения за ссылки на «Умное голосование» сейчас получают далеко не только они одни, а удаление ссылок связано именно с претензиями к «Умному голосованию» «Роскомнадзора». Политик Илья Яшин добавил, что ему по той же причине и с той же формулировкой вынесли предупреждение с перспективой полной блокировки его канала.

«Новая газета» подала жалобу администрации YouTube на блокировку канала издания., рассказал «Открытым медиа» ее главный редактор Дмитрий Муратов.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» в 2018 году, сославшись на нарушение обработки на нем персональных данных пользователей.