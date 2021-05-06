Президент Белоруссии лишил воинского звания отца экс-главного редактора телеграм-канала NEXTA

Роман Протасевич, который вывез родителей в Польшу еще восемь месяцев назад, опубликовал соответствующий указ Александра Лукашенко в твиттере. Журналист подчеркнул, что его отец отдал поенной службе почти 30 лет и уволился лишь в позапрошлом году. Он не принимал активного участия в протестах и ни разу не был задержан. Романа Протасевича белорусские власти обвиняют в организации массовых беспорядков.

NEXTA стал одним из главных телеграм-каналов, освещавших протесты в республике, которые начались в августе прошлого года.

