НАТО запланировал военные учения в Европе в мае-июне

В маневрах на территории Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии примут участие до 9 тысяч военных – об этом сообщил представитель Альянса на брифинге в Брюсселе. Он подчеркнул, что цель учений – оборонительная и не направлена против третьих стран. Тренировка будет разделена на три части: морскую, командно-штабную и полевую.

Ранее в российском Минобороны говорили, что внимательно отслеживают ход переброски и развертывания сил НАТО в рамках учений.