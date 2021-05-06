Суд в Москве арестовал управляющую гостиницей «Вечный зов», где при пожаре погибли два человека

Евгению Чумаколенко обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть. Об этом сообщает агентство ТАСС. ЧП произошло в ночь на 4 мая. В гостинице тогда находились более 300 человек, в том числе свыше 100 подростков — участников Всероссийского кадетского сбора. Всего по делу обвиняемыми проходят два человека. Генерального директора организации-арендодателя здания также просят отправить в СИЗО.
2021-05-06T18:30:58+03:00
2021-05-06T18:30:58+03:00
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18:30, 06 мая 2021
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