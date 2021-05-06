В Израиле начались переговоры о формировании нового правительства, которое возможно придёт на смену команде Нетаньяху

Он много лет занимает должность премьера, но теперь как считают политологи и местные СМИ, его длительное правление может завершиться.

Лидер центристской партии «Еш Атид» «Есть будущее» и парламентской оппозиции Израиля Яир Лапид пытается создать кабинет министров вместе с правым политиком Нафтали Беннетом. Они по данным израильского агентства Курсор намерены за неделю сформировать коалиционное правительство. Политическая ситуация в стране начала меняться после того как премьеру Беньямину Нетаньяху так и не удалось после парламентских выборов в Израиле в конце марта создать новое правительство. На это у него был почти месяц. Премьер сообщил о неудаче президенту, и он передал мандат на формирование кабинета Лапиду. Его кандидатуру поддержала почти половина депутатов парламента.

Формирование коалиции главой центристской партии положит конец длительному правлению Нетаньяху. Он 12 лет занимает кресло главы правительства Израиля. До этого работал на других высоких должностях. 71-летний лидер партии Ликуд пытается всеми силами противостоять смене правительства. Буквально сразу же после передачи мандата Лапиду его возможного союзника Беннета премьер начал резко критиковать. Сегодня он встретился с лидерами партий правого блока, которые сплотились вокруг «Ликуда». Они призвали Беннета воздержаться от коалиции с центристом. Соратники премьера также оказывают давление на членов его партии, отмечает Курсор. Провал с формированием коалиции, который постиг главу правительства Израиля, политологи связывают с уголовным делом о коррупции. Несмотря на то, что премьер обвинения отрицает, многие влиятельные политики не хотят работать под его руководством.

Политический кризис в Израиле длится два года. За это время в стране четыре раза проходили парламентские выборы. Если Лапиду не удастся создать коалицию страну ждут новые выборы.